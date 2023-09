L’attesa cresce | l’entusiasmo palpita nell’aria e il Città di Teramo si prepara per l’inizio della stagione calcistica

(Di sabato 2 settembre 2023) La serata di presentazione in Piazza Martiri? È stata un’esplosione di colori, di calore e di sobrietà al punto giusto, proprio come doveva essere. Con l’annuncio dell’innesto dell’attaccante Simone Rei, che avrà il compito di colmare il vuoto lasciato da Gardini, il quale ha scelto di indossare una maglia probabilmente meno impegnativa, quella del Montorio. Ma ora la vera risposta passa al campo, agli uomini di Pomante e alla loro voglia di combattere. La piazza è pronta a sostenere la squadra incondizionatamente, a trasmettere quella passione che solo il calcio sa suscitare. E anche se la presenza dei tifosi sugli spalti potrebbe non essere garantita al massimo, la magia del calcio è destinata a riempire l’aria deldi. Il prossimo 10 settembre, quando il fischio d’inizio risuonerà nello stadio, i cuori dei tifosi saranno lì, anche se i ...

Il ponte riesce così ad unire un pubblico specializzato e di ampio taglio, come dimostra del resto'interesse crescente in rete degli ultimi mesi sul tema, inche entro'estate del 2024 ...Intantoper i due eventi previsti per martedì 12 e mercoledì 13, sempre in piazza Umberto I. Il concerto di Sal da Vinci e lo spettacolo di cabaret del comico Biagio Izzo. Un ...per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il programma del sabato sera di Rai 1 è pronto a ripartire. Gli autori hanno iniziato a lanciare in rete e sui social network i nomi ...