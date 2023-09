Latina Via Nascosa | partono i lavori di manutenzione straordinaria

(Di sabato 2 settembre 2023)diin via, nel tratto compreso tra via del Lido e il quartiere(ex Q5). Gli interventi inizieranno la mattina di martedì 4 settembre e termineranno il 3 ottobre. In questo arco temporale, con un’ordinanza a firma del dirigente Daniela Prandi, è stata prevista l’interdizione della L'articolo Temporeale Quotidiano.

Avellino2 settembre ore 20.45. SPAL Vis Pesaro 2 settembre ore 20.45. Audace Cerignola ... L'accordo sarà valido anche per la stagione 2024 - 2025 e sarà possibile seguire i match sia...... storica manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine di Roma e giunta alla sua 28esima edizione, torna da venerdì 1 a domenica 10 settembre al Parco degli Scipioni , indi Porta, 10 ...Alle 20.45, al 'Partenio - Lombardi', l' Avellino ospiterà ilcon il old - out per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari. 'È stato un precampionato lungo perdello slittamento del ...

LATINA, LAVORI IN VIA NASCOSA: CHIUSA PER UN MESE Latina Tu

Stava tornando a casa dopo una serata passata fuori, ma quando è entrata nell'ascensore un uomo l'ha aggredita tentando di violentarla e toccandola ripetutamente. E' accaduto ...GAETA – È stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, riunitosi nella giornata di oggi in Aula Consiliare, l’atto di indirizzo relativo al Documento di Programmazione Strategica di Sistema ( ...