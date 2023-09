Latina NIU – Nuove Identità Urbane | inaugurazione delle opere di street art lunedì 4 settembre

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 2 settembre 2023), alle ore 10, verranno inaugurate lediart realizzate anell’ambito del progetto NIU –, realizzato con fondi specifici della Regione Lazio in collaborazione con il Comune. La cerimonia si svolgerà simbolicamente in via Cervone, zona autolinee, dove l’artista Vera Bugatti ha realizzato un L'articolo Temporeale Quotidiano.