L’appello di Andreoletti | “Stateci vicino | scordiamo il passato e capiamo dove siamo”

(Di sabato 2 settembre 2023) Archiviato il calciomercato è tempo di immergersi nel campionato per il Benevento. Il primo impegno ufficiale della stagione vedrà i giallorossi di scena domani sera (ore 20:45) al "Liguori" di Torre del Greco. Subito un derby per la Strega e a presentare la sfida con la Turris ci ha pensato Matteo. Il tecnico della compagine sannita è intervenuto in conferenza stampa, questi i temi affrontati. Mercato – Inizia finalmente il campionato, mi piacerebbe concentrarmi sulla prima importantissimo con la Turris. Finalmente si è chiusa questa sessione, è stata lunga, è difficile gestire una squadra con il mercato aperto. Sono molto soddisfatto, abbiamo concordato tutto. Oggi ho una squadra di soldati pronti a dare battaglia, abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati con il direttore. Sintetico – Non mi preoccupa molto, ci ...