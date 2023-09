L' appello del Papa | La fraternità spazzi via le nuvole oscure della guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023)Francesco in Mongolia, Bergoglio ha incontrato le autorità a Ulan Bator. "Voglia il Cielo che sulla terra, devastata da troppi conflitti, si ricreino anche oggi, nel rispetto delle leggi internazionali, le condizioni di quella che un tempo fu la pax mongolica, ossia l'assenza di conflitti. Come dice un vostro proverbio, 'lepassano, il cielo resta': passino le, vengano spazzate via dalla volontà ferma di unauniversale in cui le tensioni siano risolte sulla base dell'incontro e del dialogo, e a tutti vengano garantiti i diritti fondamentali". Questo un passaggio del primo discorso tenuto dal Pontefice nel Paese.