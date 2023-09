L’anniversario rivoluzionario di padre Puglisi Il ricordo di D’Anna  

Leggi su formiche

(Di sabato 2 settembre 2023) Un martire da venerare e un eroe civile da commemorare. Non solo fede ed esempio di onestà, quanto confronto con l’attuale realtà sociale ed ecclesiale. PerPinoi 30 anni trascorsi dalla sera dell’agguato mortale compiuto sotto casa, il 15 settembre 1993 da due sicari della cosca mafiosa capeggiata dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, non solo non sono stati scalfiti dall’oblio e dalla retorica ma anzi sono lievitati fino a trasformarsi in dirompenti termini di paragone fra l’impegno missionario di don Pino e quel che è rimasto della sua eredità spirituale e della emancipazione culturale della borgata di Brancaccio, periferia sud-est di Palermo. Connotata da miracoli concreti, l’eredità diinizialmente caratterizzata dal dirompente pentimento dei due killer che lo avevano assassinato, ...