L’amore è eterno finché dura | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 2 settembre 2023): trama, cast e streaming delStasera, sabato 2 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2004 diretto da Carlo Verdone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gilberto Mercuri, stimato ottico cinquantenne sposato da vent’anni con la psicologa Tiziana e padre di Marta, partecipa, un po’ per gioco un po’ per noia, a uno speed date per trovare l’anima gemella. L’indomani i carabinieri convocano Gilberto in caserma in quanto,nte lo speed date, aveva conosciuto la giovane e affascinante Stella: la compagna di camera, infatti, ne ha appena denunciato la scomparsa. Gilberto, viene accompagnato in ...