L’allargamento dei Brics e il piano per un nuovo ordine economico internazionale

(Di sabato 2 settembre 2023) Isono nati diciotto anni fa non per un capriccio del loro governi, bensì come necessaria e irrinunciabile risposta alla grande crisi finanziaria e alle illusioni di un mondo unipolare, sotto la guida americana. La ragione della loro nascita persiste tuttora e con più forza. Purtroppo vi sono esperti economici e i politici che “gufano” sulla loro capacità di tenuta o addirittura auspicano il loro fallimento. L’hanno fatto anche riguardo al XV Summit di Johannesburg. Negli ultimi tre decenni il mondo è profondamente cambiato. Sono emersi nuovi attori economici, a cominciare dalla Cina e dall’India, che intendono incidere e cambiare i rapporti di forza internazionali. Il gruppo di coordinamentoe politico deiè solo uno di questi nuovi poli emergenti. Non intendono sfidare l’Occidente, come i media affermano, ma ...