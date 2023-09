L'Al-Ittihad all'assalto di Salah | presentata una super offerta al Liverpool

(Di sabato 2 settembre 2023) Mercato chiuso? Sì, in Italia (in entrata, occhio alle cessioni) e in molti altri Paesi europei. In Arabia Saudita le trattative andranno...

...Salah e del Liverpool che hanno suggellato il loro legame dicendo di no alle offerte da capogiro del club saudita dell'Al: più di 150 milioni per i Reds e oltre 200 milioni di euro'anno ...... nello specifico l'Al -dove milita il suo ex compagno Benzema. Non confermato dal ... L'argentino potrebbe fare ritorno'Udinese, dopo l'addio a fine giugno scorso....'Al - Hilal, di riuscire nel colpo esterno con annesso sorpasso in classifica. Alla fine deli novanta minuti le distanze dovrebbero rimanere invariate. Le probabili formazioni di Al -- ...

Clasico d'Arabia, che show: l'Al Hilal beffa l'Al Ittihad e vince 4-3. Super Mitrovic La Gazzetta dello Sport

Nella super sfida per la 5a giornata di Saudi Pro League, Al Ittihad-Al Hilal strepitosa prestazione di Aleksandr Mitrovic: gol capolavoro ...Le aperure inglesi di oggi, sabato 02 settembre 2023. Daily Express "Gli arabi non vogliono sentire i no per Salah" L'Al-Ittihad è.