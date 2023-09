Lago d’Iseo | cade dalla barca dopo una accelerazione improvvisa | dispersa una 20enne tedesca

(Di sabato 2 settembre 2023) I sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno ancora cercando la turistacaduta da unada ieri nel. La ricostruzione dell’accaduto si concentra però non più su un tuffo volontario, come era apparso nelle prime ore, ma su un incidente. Una delle altre ragazze che erano sull’imzione avrebbe infatti preso i comandi accelerando all’improvviso e causando la caduta dellain acqua. I carabinieri hanno denunciato la giovane – 23 anni, anche lei di nazionalità– che ha effettuato la manovra. Il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato. La ragazza era con alcuni coetanei tedeschi sullae tutti, secondo quanto è stato riferito, avevano ...

I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando la turista tedesca 20enne caduta da una barca e dispersa da venerdì nel