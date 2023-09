Lago d’Iseo | cade dalla barca | dispersa turista tedesca dispersa

, turista tedesca dispersa in acqua Sono in corso le ricerche, iniziate nella serata di ieri, di una turista tedesca di 20 anni scomparsa nelle acque del, all'altezza di ...Pisogne (Brescia) 02 settembre 2023 14:57 Fotogallery -, cade dalla barca: dispersa turista tedesca - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando la turista tedesca 20enne caduta da una barca e dispersa da ieri nel. La ricostruzione dell'accaduto si concentra però non più su un tuffo volontario, come era apparso nelle prime ore, ma su un incidente. Una delle altre ragazze che erano sull'imbarcazione ...

Cade dalla barca per una manovra avventata, 20enne dispersa nel lago d'Iseo AGI - Agenzia Italia