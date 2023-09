Lago d’Iseo | 20enne sbalzata in acqua dalla barca | ricerche ancora senza esito Denunciata un’amica

... turista tedesca di 23 anni che ha effettuato la manovra azzardata sul motoscafo dal quale venerdì pomeriggio è caduta in acqua l'amica Chiara, 20 anni , anche lei tedesca, annegata nel. ...Sono in corso le ricerche di un turista tedesca 20enne caduta da una barca nelvenerdì. I sommozzatori dei vigili del fuoco la stanno ancora cercando. Sembra che la ragazza, in vacanza in un camping di Pisogne, sia caduta in acqua non per un tuffo volontario, come ...In base alle testimonianze raccolte da inquirenti e operatori sono in corso ulteriori verifiche. sul posto oltre ai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, i sommozzatori del nucleo regionale. I ...

Cade dalla barca per una manovra avventata, 20enne dispersa nel lago d'Iseo AGI - Agenzia Italia