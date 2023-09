Lago d’Iseo | 20enne cade dalla barca | turista dispersa

(Di sabato 2 settembre 2023) Momenti di alta tensione nelall’altezza di Pisogne, in provincia di Brescia. Ieri, unatedesca di 20 anni è cadutasu cui si trovava insieme a degli amici e non è più riemersa.: cosa è successo La giovane si trovava a bordo dellacon alcuni coetanei. Tutti L'articolo proviene da Il Difforme.

Sono in corso le ricerche, iniziate nella serata di ieri, di una turista tedesca di 20 anni scomparsa nelle acque del, all'altezza di Pisogne, in provincia di Brescia. I sommozzatori sono impegnati da ore nella ricerca del corpo che, dopo la caduta accidentale in acqua, forse dovuta a un'accelerazione ...I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando la turista tedesca 20enne caduta da una barca e dispersa da ieri nel. La ricostruzione dell'accaduto si è concentrata sull'ipotesi di un incidente. Una delle altre ragazze che erano sull'imbarcazione avrebbe infatti preso i comandi accelerando all'...I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando la turista tedesca 20enne caduta da una barca e dispersa da ieri nel. La ricostruzione dell'accaduto si concentra però non più su un tuffo volontario, come era apparso nelle prime ore, ma su un incidente. A bordo gli amici avevano bevuto La giovane dispersa ...