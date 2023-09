L’addio di Parigi ai monopattini elettrici | prima capitale europea 

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 settembre 2023) Da ieriè diventata laeuropea a vietare completamente i. I tre operatori, Lime, Tier e Dott, hanno perso l'autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico dopo un "referendum" senza precedenti all'inizio di aprile dove i "no" hanno vinto con quasi il 90%, anche se si è mosso solo il 7,46% degli iscritti alle liste elettorali. La sindaca socialista di, Anne Hidalgo, aveva fatto una campagna per il voto "contro".Da agosto, i 15.000 veicoli sono stati quindi gradualmente rimossi dalle strade per essere inviati, dopo eventuali riparazioni, in altre città. Molti degli spazi dedicati alle macchine sono vuoti ora o ospitano le biciclette dei tre operatori. Un terzo dei 5.000 veicoli dell'azienda Tier rimarranno nell'Ile-de-France, in 80 comuni ...