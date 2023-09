L’addio di Barbara d’Urso e la sfida con La Vita in Diretta | ora parla Myrta Merlino

(Di sabato 2 settembre 2023) Ancora poche ore e finalmente prenderà il via la nuova edizione di Pomeriggio 5, la prima dopo 15 anni senza. Alla conduzione del contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset ci sarà un volto inedito per la rete, ovvero. L’appuntamento è fissato al pomeriggio di lunedì 4 settembre.commentafuori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In merito al cambio di rotta adottato da Mediaset e all'di ...al cambio di rotta adottato da Mediaset e all'did'... e io sono solo'interprete di questo cambiamento. Non sono un'...... che aveva appena lasciato'aria che tira su La7 . Parlando di questo cambio e di come, di fatto, non abbia potuto direal suo pubblico, la neo conduttrice Mediaset si è espressa così: ...Dopoa Mediaset la conduttrice napoletana potrebbe approdare in Rai. Mara Venier pronta a lasciare il programma che pi di tutti ha segnato la sua ...