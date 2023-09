La storia si è fermata a Beirut

Leggi su panorama

(Di sabato 2 settembre 2023) Popolazione in povertà, élite che si arricchiscono nel caos delle istituzioni, tensioni territoriali e religiose. Il Libano, per decenni baricentro dell’intera regione, vive il periodo più difficile. E mentre la politica non riesce a esprimere un potere credibile, avanza il fondamentalismo. Sulla Corniche, il lungomare di, le onde incontrano i monti del Libano dove d’inverno si vede la neve. Alla domenica, la popolazione si ritrova all’ombra delle palme: si portano i bambini a giocare, i fidanzati si tengono per mano, c’è chi fa jogging. Intorno, l’azzurro del cielo e del Mediterraneo, intensissimo soprattutto in primavera ed estate. Alla fine di questa passeggiata lunga quasi cinque chilometri si trova un’area abbandonata, il waterfront: doveva essere una vetrina in stile Dubai, ma è rimasta incompiuta. Qui svetta un edificio moderno che ogni anno ospita una ...