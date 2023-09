La spesa estiva della Premier League supera per la prima volta i 2 miliardi di sterline

Leggi su justcalcio

(Di sabato 2 settembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo la società finanziaria Deloitte, lapari a 2,36didimostra “l’incredibile ritmo di crescita”ricchezzalega. Il traguardo dei 2diè statoto per lascadenza di venerdì con mosse come la cattura da 53 milioni didel Manchester City di Matheus Nunes dei Wolves, che hanno poi portato il totale a nuovi livelli. Calum Ross, vicedirettore dello Sports Business Group di Deloitte, ha dichiarato all’agenzia di stampa PA: “Ci ...