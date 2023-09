La partita record di Erica | sottorete davanti a oltre 90 000 persone

(Di sabato 2 settembre 2023) "Non riesco a trovare le parole per descrivere cosa ho provato. Tutto mi sembra ancora un sogno". Non vuole svegliarsiFava, neppure di fronte al frastuono dei 92003 spettatori del Memorial ...

...la precisione sono accorsi al Memorial Stadium di Lincoln per assistere alla partita tra le padrone di casa del Nebraska Huskers e la squadra rivale di Omaha, terminato 3 - 0 per Huskers. C'era anche la pallavolista piacentina in campo nella partita dei record, che ha segnato l'evento più seguito nella storia dello sport al femminile battendo il calcio e il precedente primato

La partita record di Enrica: sottorete davanti a oltre 90.000 persone La Gazzetta dello Sport

La piacentina Enrica Fava ha partecipato alla partita dei record di Ncaa: Nebraska Cornhuskers contro Omaha al Memorial Stadium di Lincoln davanti a 92.003 spettatori