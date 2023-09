La Messa di Requiem di Mozart chiude ad Acquasparta il Sacred Music Festival Federico Cesi

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 2 settembre 2023) Sarà ladiin Re minore K 626, l’ultima e struggente composizione di Wolfgang Amadeus, are la tre giorni dela Urbis”, la manifestazioneale in programma addal primo al tre settembre 2023. Il concerto, per soli coro e orchestra, è in programma domenica 3 alle ore 19, a palazzo. Sul palco, diretti da Concetta Anastasi, il Coro e Orchestra Città di Firenze, il Coro Cantoria Nova Romana e il maestro del coro Annalisa Pellegrini con i solisti: Annalisa Pellegrini (soprano), Taeri Kim (mezzo), Cheng Hsiang Yuan (tenore) e Insoo Go (basso). L’ingresso al concerto è libero ma è ...