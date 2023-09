(Di sabato 2 settembre 2023)di, dove hanno perso la vita cinque operai, travolti da un convoglio che rientrava in deposito sulla linea Milano-Torino, ci sono unadisempre più evidenti o, come direbbe la procuratrice di Ivrea Gabriella Viglione, «gravi irregolarità emerse nelle fasi precedenti al disastro», Un «evento che poteva essere evitato». L’orario anticipato e il documento che manca Tutto – spiega oggi il Corriere della Sera – ruota attorno all’interruzione programmata oraria. I due superstiti, il capocantiere Andrea Girardin Gibin e l’agente di scorta e tecnico manutentore Antonio Massa, cioè l’uomo che il committente dei lavori (in questo caso Rete ferroviaria italiana) sono indagati. Perché tocca a loro dare il via libera agli operai per l’apertura del cantiere. Ma per farlo ...

Nella strage di Brandizzo, dove hanno perso la vita cinque operai , travolti da un convoglio che rientrava in deposito sulla linea Milano - Torino, ci sono unadi errori sempre più evidenti o, come direbbe la procuratrice di Ivrea Gabriella Viglione, "gravi irregolarità emerse nelle fasi precedenti al disastro", Un "evento che poteva essere evitato". ...Infatti l'olio di cocco contiene trigliceridi amedia (MCT) contrariamente alla maggior parte di grassi animali e vegetali che sono acidi grassi a, e vengono metabolizzati in ..."Robbertooo!" Il tentativo di raccontare l'esistenza di una rete, di unaalimentare capace ... sorta di umarell col quale sarebbe meglio non scherzare; tuttavia, allafinisce pure lui ...

La lunga catena di errori nella strage di Brandizzo Open

Sono ore di disagi e ritardi per i treni in tutta Italia. È infatti in atto uno sciopero del personale di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e del personale del Gruppo ferrovie dello… Leggi ...Paolo Mazzarello, storico della medicina riconosciuto a livello internazionale, stasera, 2 settembre, alle 21 sarà a San Remigio (Parodi Ligure), per presentare il suo ultimo libro, “Storia avventuros ...