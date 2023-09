La Lazio ne fa 4 | due soli validi | Napoli ko

(Di sabato 2 settembre 2023) Ve lo ricordate il derby del centro-sud? Ne è passato di tempo, quasi un secolo. Il campionato di serie A a girone unico ha preso il via nel 1929, prima c’erano due gironi, quello del Nord e quello del Centro-Sud. I vincitori dei due gironi disputavano la finalissima, e a vincere era sempre una squadra settentrionale. A vincere il mezzo scudetto del Centro-Sud erano sempre laoppure il, con prevalenza dei romani. E i derby erano un avvenimento, come oggi allo stadio Maradona, dove i padroni di casa hanno comandato il gioco fino a quando Luis Alberto, con un magistrale tacco su assist di Felipe Anderson, ha ricordato a tutti che la prevalenza territoriale, il numero dei tiri in porta non è decisivo in una partita di pallone. Quello che conta, l’unica cosa che conta è il gol. Lane ha fatti ben quattro, due ...

...Sarri ha così parlato a Dazn dopo Napoli -. LE PAROLE - "Abbiamo fatto un primo tempo di sofferenza, ma non passivi. Poi nella ripresa la partita era in dominio nostro, abbiamo fattovolte ...Commenta per primo Arriva la prima vittoria dell'anno per la. L'impresa dei biancocelesti, capaci di battere i campioni d'Italia che avevano vinto le prime, fa felice Maurizio Sarri , tecnico della formazione capitolina, che, a DAZN , esalta i suoi: '...Sul punteggio di 2 - 1, latrova pervolte la terza rete. In entrambe le occasioni, le segnature vengono cancellate dopo l'esame delle immagini televisive. Zaccagni segna il 3 - 1 dopo l'...

Napoli-Lazio, due gol annullati dal Var in 4 minuti ai biancocelesti: ecco cosa è successo

Napoli e Lazio scaldano i motori per la gara valida per la 3ª giornata del campionato di Serie A. Sarri torna in quella che è stata la sua casa e lo fa dopo due sconfitte in altrettante gare; la squad ..."Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo di sofferenza ma senza essere passivi. Nella seconda frazione il match era in dominio, abbiamo fatto il 3-1 per due volte, poi è chiaro che nel recuper ...