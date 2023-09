La Lazio espugna il Maradona | contro il Napoli prima vittoria in campionato

...il Lecco) e Reggina (che dovrà ripartire dalla Serie D) confermando la sentenza del Tar del. ... Infine, la Cremonese di mister Ballardiniil Liberati di Terni nonostante l'inferiorità ...Arrivano i primi tre punti della stagione per Gilardino, per laè notte fonda. Prossimi impegni, i biancocelesti vanno in trasferta a Napoli , sabato 2 settembre alle 20.45. Il Genoa fa visita ...... Dal Monte e Barison per i rossoblù, Burini (rigore) e Tozzi per la. Un'altra vittoria per 2 - 1 si registra il 18 settembre 2011: il Genoa guidato da Malesanil'Olimpico grazie alle ...

La Lazio espugna il Maradona: battuto il Napoli 1 a 2. Tuttocampo

Nonostante due gol annullati la Lazio di Maurizio Sarri espugna il Maradona di Napoli e centra così la prima vittoria stagionale alla terza ...Espugnare ancora una volta il Maradona ... Contro il Napoli sarà sicuramente un'emozione per Sarri, che però oggi vede solo biancoceleste e spingerà la sua Lazio verso i primi tre punti stagionali.