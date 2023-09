LA Knight | “Non ho detto prima ‘sì’ alla WWE perché mi hanno offerto pochi soldi”

(Di sabato 2 settembre 2023) LAè pronto per un match contro The Miz a Payback. Questo incontro potrebbe metterlo sulla strada giusta per salire al vertice del roster, cosa che a detta di molti avrebbe dovuto fare già tanto tempo fa, imputandoMega Star un successo tardivo. Parlando con Interstate 70 Sports Media, LAha spiegatoha rifiutato l’offerta della WWE nel 2016: “Ho avuto l’opportunità di tornare in WWE a partire dal 2016, ma la paga sarebbe stata ridotta rispetto a quella che percepivo, e non avevo mai guadagnato tanto quanto iche Impact mi pagava all’epoca. Quindi mi sono: “Beh, lasciatemi fare quel che sto facendo qui per un altro paio d’anni e poi prenderemo in considerazione l’idea”. La WWE è un luogo ideale per far crescere la popolarità di chi ...

LA Knight ha dichiarato in una recente intervista di sentire il bisogno di vincere dei titoli in questa parte di carriera in WWE.Parlando con Cathy Kelly nel backstage dello show, John Cena ha dichiarato di rispettare molto LA Knight. “Ho grande rispetto per LA Knight. E’ uno che non si arrende mai, e quindi mi piace, mi piace ...