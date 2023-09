La catena di errori e le «gravi irregolarità nelle fasi precedenti al disastro» del treno di Brandizzo | cosa sappiamo

(Di sabato 2 settembre 2023) L’ipotesi che all’origine dell’incidente ci siano abitudini scorrette a scapito della sicurezza. Autorizzazioni ai lavori mai date e documenti non compilati

Nella strage di Brandizzo, dove hanno perso la vita cinque operai , travolti da un convoglio che rientrava in deposito sulla linea Milano - Torino, ci sono unadisempre più evidenti o, come direbbe la procuratrice di Ivrea Gabriella Viglione, "gravi irregolarità emerse nelle fasi precedenti al disastro", Un "evento che poteva essere evitato". ...Ogni diverbio tra i vari partiti innesca una serie di reazioni a, e le reciproche ostilità ... Italia Misiani: "su evasori e Pnrr, austerity colpa di Meloni" Daniela Preziosi Anzi, semmai ...Reazione a, la figuraccia dei nuovi campioni. Già nel corso dei giochi precedenti, che ... che abbiamo assistito ad una lunga sequela die scivoloni che hanno portato il pubblico a ...

La lunga catena di errori nella strage di Brandizzo Open

L’ipotesi che all’origine dell’incidente ci siano abitudini scorrette a scapito della sicurezza. Autorizzazioni ai lavori mai date e documenti non compilati ...La ricerca dell’errore umano è, invece, il più classico dei depistaggi. Serve a sviare l’attenzione affinché il vero colpevole non emerga mai. E il colpevole non ha le sembianze di un unico individuo, ...