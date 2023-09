La bella prosa fischiettante di Davide Bregola

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 settembre 2023) Lo scrittore che fischietta. Il fantastico: “E’ veramente punk fischiettare mentre tutti sono al telefono e si lamentano per i soldi e per la sanità e per le cose più assurde. Le persone litigano furiosamente al telefono, e mai una volta che abbia sentito parole di passione o di amore per qualcuno. Mai. Sempre e solo malattie e incazzature”. Non ci sono altri scrittori come lui (, raggiante, quasi danzante) in Italia, nemmeno nell’antologia di racconti da cui il virgolettato: “Splendere ai margini” (Oligo). Andrea Temporelli vi ha raccolto 13 autori di varie età, molti anche poeti e molti poeti hanno il vizio dellapoetica.no: lui ha la virtù della. Dunque splende davvero. E non ai margini bensì a Mantova, ...