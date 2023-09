La 20enne tedesca dispersa nel lago di Iseo | speranze al minimo Indagata l’amica | l’alcol a bordo | la manovra azzardata

(Di sabato 2 settembre 2023) Sono passate ormai più di 24 ore da quando la turistaChiara, 20 anni, è caduta in acqua dopo una sospettasbagliata in barca da parte di una sua amica. La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Carolina Knauff, 23 anni, anche lei, accusata di lesioni colpose dopo aver effettuato lasul motoscafo da cui è cadutalo scorso venerdì. Knauff non aveva la patente e non avrebbe potuto guidare quel motoscafo. Le ricerche dei vigili del fuoco e dei sommozzatori sono andate avanti per ore, ma ormai ledi ritrovare viva la turistasono ridotte al. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, laera con altri ragazzi ...

... ma ormai le speranze di ritrovare viva la turistasono ridotte al minimo. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, laera con altri ragazzi tedeschi, tra cui la sorella, sulla ...ricerche della turistadispersa sul lago diseo 5 - I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando la turistacaduta da una barca e dispersa da ieri nel lago d'Iseo. La ricostruzione dell'accaduto si concentra però non ...Sono in corso le ricerche di un turistacaduta da una barca nel lago d'Iseo venerdì. I sommozzatori dei vigili del fuoco la stanno ancora cercando. Sembra che la ragazza, in vacanza in un camping di Pisogne, sia caduta in ...

La 20enne tedesca dispersa nel lago di Iseo, speranze al minimo ... Open

Si tuffa nel fiume Sarca a Ferragosto, 24enne non riemerge più Si tuffa dalla barca e non riemerge dal lago di Bolsena, trovato il corpo del 20enne disperso a Capodimonte I sommozzatori dei vigili del ...BRESCIA Il silenzio dura ormai da 24 ore, da quando Chiara, 20 anni, turista tedesca in vacanza sul lago Iseo, è caduta in acqua vittima di un incidente causato da un grave errore umano. E le speranze ...