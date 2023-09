Kvara titolare in Napoli-Lazio Olivera in vantaggio su Mario Rui CorSport

(Di sabato 2 settembre 2023) La vera novità di formazione per il, contro la, potrebbe essere il ritorno dicomeper la prima volta dall’inizio del campionato. Il georgiano è pronto al ritorno in campo a tempo pieno dal primo minuto di gioco. Il Corriere dello Sport lo dà negli undici che sceglierà Garcia per iniziare il match di stasera al Maradona. “Meret in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e(favorito suRui); mediana con Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente con Politano, Osimhen etskhelia, per la prima voltain campionato”. La preparazione estiva diè stata condizionata dalla botta al ginocchio rimediata nell’amichevole contro il Girona a Castel di Sangro. Per lui è ...

- 'Sta bene, ovviamente era importante per lui fare una settimana piena. L'ha fatta. Vedremo ... La rosa dovrà essere pronta a rispondere alle mie richieste, non solo l'undici'. COME ...Dovrebbe tornare, in panchina potrebbe sedersi Raspadori a vantaggio di Politano. In difesa la conferma di Juan Jesus. Le parole di Rudi Garcia: " Il mercato non è chiuso. Poi parliamo ...... sabato ore 20:45 Napoli,pronto a rientrare Prima sfida davvero impegnativa per i Campioni d'... Ovviamente fari puntati sul possibilissimo ritorno dadi Kvaratskhelia nel tridente ...

Rudi Garcia prima della Lazio: "Kvara sta bene ma non dico se parte ... Eurosport IT

Facile la formazione Beh, gli indizi parlano chiaro. I nuovi devono attendere e la sensazione è che il loro momento scatterà solo quando i big dovranno tirare il fiato. Magari ...Napoli, la probabile formazione contro la Lazio: ballottaggio in difesa, Kvara dal 1' Domani, sabato 2 settembre, al Maradona andrà in scena il match Napoli-Lazio. Secondo quanto riportato dalla redaz ...