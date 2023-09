Klaassen | l’ultimo uomo all’Inter! Battuti anche 2 argentini ‘noti’ ? TS

(Di sabato 2 settembre 2023) Davyè diventato ieri un nuovo giocatore dell’Inter, proprio algiorno di mercato. Oggi primo vero allenamento.duenoti sul taccuino di Marotta e Ausilio CHIUSO ? Tra Ndombele e Maxime Lopez, alla fine l’ha spuntata. L’Inter ha chiuso il suo mercato col dodicesimo colpo di marchio olandese. Via dall’Ajax a zero con contratto di un anno con opzione per il secondo a 1,5 milioni di euro a stagione. Niente fisicità e geometrie da regista, Inzaghi ha scelto la classe e gli inserimenti del trentenne della nazionale orange, storica bandiera dei lancieri di Amsterdam (oltre 300 presenze).ha battutoduecome Roberto Pereyra, che da tempo stuzzicava la dirigenza ...

...vincere tanti trofei" Il nuovo acquisto dell'Intersi è ... Non vedo'ora di iniziare a giocare. Sono un giocatore completo ... Il club biancoceleste ci ha provato fino all'ma'affare è ...E anche nell'giorno, gli attaccanti sono i stati protagonisti. Saltato Mehdi Taremi e ... fra dodici mesi, per'obbligo di riscatto) e che ha acquistato in prestito (a 1 milione) con diritto di ...'ex difensore olandese di Ajax e Napoli, Ruud Krol, intervenuto in diretta sul canale Twitch della Gazzetta, ha parlato del suo connazionaleacquisto di calciomercato dell'Inter. ...