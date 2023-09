Secondo Tarnavsky la Russia non credeva che l'esercito diandasse tanto in profondità, per questo ha dedicato il 60% del suo tempo e delle sue risorse alla costruzione della prima linea ...Le forze ucraine hanno impiegato molto tempo a causa di un vasto campo minato che ha costretto i genieri dia lavorare a fondo per trovare una via libera. Dietro questo avamposto, le truppe ...in movimento", il messaggio del leader disu Telegram. Intanto, dagli Usa è caduto l'ultimo tabù. Dopo i tank, gli F - 16 e le discusse bombe a grappolo, adesso gli gli States sarebbero ...

Forze Kiev: "Siamo tra la prima e seconda linea russa". Mosca: sventato raid droni su ponte Crimea - Oligarca sostenitore di Zelensky accusato di frode - Oligarca sostenitore di Zelensky accusato di frode RaiNews

Le forze ucraine hanno rotto la prima linea di difesa russa nei pressi di Zaporizhzhia e adesso si trovano prima della seconda fortificazione di Mosca. (ANSA) ...Lo riporta la Tass. "La mattina del 2 settembre, un tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico utilizzando velivoli senza pilota sul territorio russo è stato impedito - si legge ...