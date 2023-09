Kiev | Le forze ucraine stanno avanzando Potremo colpire obiettivi in Russia fino a 1 500 km

(Di sabato 2 settembre 2023) « Le. Nonostante tutto e qualunque cosa si dica, stiamo facendo progressi e questa è la cosa più importante. Siamo in movimento». Lo afferma sui social il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky . Zelensky sui social ha aggiunto: «Senza dubbio proteggeremo l’Ucraina e ripristineremo la libertà in tutto il nostro paese. Crediamo tutti che questa sarà un’Ucraina...

Andavano colmate le grandi lacune che learmate avevano ". Ecco il varo della para - maratona ... Obiettivo: comprare un endoscopio per un ospedale militare di. Ebbene, alla fine l'intero kit ...Ma quando si è trattato di rinforzare i ranghi dellearmate, sempre più in difficoltà nella ... Mondo I fondi per aiutareostaggio delle trattative tra gli stati della Ue Vittorio Da Rold ©' Leucraine stanno avanzando. Nonostante tutto e qualunque cosa si dica, stiamo facendo progressi ... citato sul canale Telegram del ministero della Difesa di

Mosca inserisce premio Nobel Muratov in lista agenti stranieri. Cremlino conferma: lunedì incontro ... Il Sole 24 ORE

Il presidente Volodymyr Zelensky questo sabato ha affermato che le truppe di Kiev stanno 'avanzando' nella controffensiva contro le forze russe, ribattendo così alle dichiarazioni di alcune fonti occi ...