Kiev | Abbiamo rotto le prime linee difensive russe

Secondo Tarnavsky la Russia non credeva che l'esercito diandasse tanto in profondità, per questo ha dedicato il 60% del suo tempo e delle sue risorse alla costruzione della prima linea ...Siamo in movimento", il messaggio del leader disu Telegram. Intanto, dagli Usa è caduto l'ultimo tabù. Dopo i tank, gli F - 16 e le discusse bombe a grappolo, adesso gli gli States sarebbero ..."Con un compagno che ha perso una gamba e un braccio,percorso a ottobre 120 chilometri. Obiettivo: comprare un endoscopio per un ospedale militare di. Ebbene, alla fine l'intero kit ci ...

Ucraina Russia, Kiev: "Abbiamo armi per colpire obiettivi a 1.500 km" TheSoundcheck

L'amministrazione Biden invierà per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo da Londra. Lo rivela sul proprio sito la Reuter, dopo ...Il senatore repubblicano: «Abbandonarla sarebbe un errore, come il ritiro dall’Afghanistan. Nessun regalo a Putin: la Crimea è parte dell’Ucraina». L’indiscrezione: «I sauditi potrebbero riconoscere I ...