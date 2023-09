Khvicha Kvaratskhelia | Giocatore del mese | febbraio 2023 | Serie A 2022 23

Domani lui, di certo, non partirà dal primo minuto", ha aggiunto l'allenatore francese, che poi non si è sbilanciato, invece, su: "Sta bene. Era importante per lui fare un'altra ...Domani lui, di certo, non partirà dal primo minuto", ha aggiunto l'allenatore francese, che poi non si è sbilanciato, invece, su: "Sta bene. Era importante per lui fare un'altra ...del Napoli corre con la palla nella semifinale di Champions League contro il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. 18 aprile 2023 Tutti i gironi della Champions ...

Napoli, Kvaratskhelia dribbla la panchina: con la Lazio sarà titolare Corriere dello Sport

Mercato sempre attivo per i campioni d'Italia, che salutano un altro degli eroi del terzo scudetto: affare d'oro in uscita.Napoli Lazio probabili formazioni: per i campioni d'Italia recupera Kvaratskhelia, per i biancocelesti dubbi in mediana ...