Juventus | Allegri | “Soddisfatto per il mercato Obiettivo Champions League”

Lo ha detto Massimilianocommentando la chiusura del calciomercato dellain conferenza stampa alla vigilia della gara in casa dell'Empoli. "Il nostro primo obiettivo di quest'anno è ...Arrivano le parole dell'allenatore dellache ha detto la sua nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di campionato contro l'Empoli. C'è attesa per la partita dellacontro l'Empoli. I tifosi si ..., il bilancio dialla fine del mercato . Le parole disu Vlahovic, Pogba e non solo ., le parole sul malore di Juve - Bologna e sull'Empoli. Si parte dalla sfida del ...

Allegri, conferenza Empoli-Juve: Alex Sandro, Fagioli e la quota Champions Tuttosport

Allegri è pronto a rivoluzionare ancora una volta la Juventus. Questa volta, però, per ovvie ragioni non si parlerà di mercato Allegri è pronto a fare una nuova rivoluzione nella rosa dei bianconeri.Alla vigilia della sfida tra Empoli e Juve, in conferenza stampa è intervenuto Massimiliano Allegri. Tra le varie domande fatte dai cronisti al tecnico, una sulla corsa scudetto e sulla ...