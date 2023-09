“Juve | ma quale Lukaku! Ecco chi andava preso”

Nelle scorse ore, diversi quotidiano hanno bollato come fake news la notizia secondo laPaul Pogba non avrebbe superato le visite mediche per suo passaggio last minute dalla Juventus al Galatasaray Del centrocampista francese ha inoltre parlato ai microfoni della Gazzetta dello ......Bayern di regalargli un centrocampo difensivo in queste ultime ore di mercato e il nome sul... 15.30 - Laha preso dal Werder Brema Dikeni Salifou ( ECCO CHI E' ) 14.00 - Marcos Antonio ...JUVENTUS SV - Lavoleva cedere ma ci è riuscita solo in parte. I due big sono ancora a Torino: ... alrestava un solo anno di contratto. Mix tra giocatori di esperienza internazionale (vedi ...

Quanto ha speso la Juve sul mercato Saldo e impatto sul bilancio Calcio e Finanza

Ogni sabato la redazione di Tuttojuve.com analizza i temi caldi del nostro calcio con una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano, Xavier Jacobelli, ...La Juventus non ha fatto grandi colpi, non ha cambiato otto, nove, dieci elementi come hanno fatto Milan ed Inter, anzi, ne ha, in pratica, aggiunto solo uno, Weah, andando poi a considerare i rentri.