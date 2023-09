Juve | Allegri | 'Mercato? Non c'era possibilità di acquistare per migliorare Su Kostic | Locatelli e quota scudetto'

(Di sabato 2 settembre 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dei bianconeri sul campo dell'Empoli,...

, le parole sul malore di- Bologna e sull'Empoli . Juventus, il bilancio dialla fine del mercato . Le parole disu Vlahovic, Pogba e non solo ., le parole sul ...L'obiettivo in casaè tracciato: 'L'obiettivo numero è quello di arrivare al 30 dicembre, dopo ... Sempre sul campionato,stila la propria griglia di partenza e 'dà i numeri': 'Servono 86 - ......-, "non c'è una difesa titolare. Ho sei difensori, tutti titolari. Domani giocheranno Bremer e Danilo, ho un dubbio tra Alex Sandro e Gatti". Così l'allenatore bianconero Massimilianoin ...

Juve, Allegri LIVE: 'In difesa ho sei titolari. Sulle critiche a Locatelli e Alex Sandro e sul silenzio post Bologna ... Calciomercato.com

Torino, 2 set. - (Adnkronos) - "Le insidie di domani sono le insidie di tutte le partite. L'Empoli cercherà di fare i primi punti del campionato, noi dovremo dare continuità. Troveremo una squadra che ...Allegri in conferenza stampa presenta il match fra Empoli e Juventus. Il tecnico parla delle prossime mosse dei bianconeri a partire dall’incontro di domani sera. Dopo il pareggio contro il Bologna, l ...