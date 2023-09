Juve | Allegri LIVE | 'Mercato? Non c'era possibilità di prendere giocatori per migliorare Sul silenzio post Bologna'

Laè pronta a tornare in campo dopo la fine della sessione di calciomercato. I bianconeri ... E in vista della gara, Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa per presentarne le ...Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dei bianconeri sul campo dell'Empoli, e il giorno dopo la conclusione del mercato. EMPOLI - 'Una squadra ...Massimilianoin conferenza - Calciomercato.itIn aggiornamento...

Empoli Juve: due dubbi di formazione per Allegri. Deve ancora decidere Juventus News 24

Definita la cessione di Bonucci all'Union Berlino, il calciatore è già in Germania e oggi arriverà l'ufficialità: "Sono contento, ho respirato un entusiasmo importante quando… Leggi ...Allegri: "Szcesny non ci sarà, torna dopo la sosta" Il tecnico ha continuato: "Abbiamo una rosa competitiva. Ripeto che stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare le prestazioni della squadra.