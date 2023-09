Jumping european championship all'Ippodromo. Sotto le torri di Milano si salta per i Giochi

Open to Meraviglia " FEIChampionship Milano 2023. Tuttavia campo di gara in piena funzione e riservato allo CSI2. Alle ore 13 si disputerà il Graziano Mancinelli Grand Prix, seguito ...Bologna, 1 settembre 2023 - Oggi assegnate le prime medaglie a Italia. Open to Meraviglia " FEIChampionship Milano 2023, all'Ippodromo Snai San Siro. L'oro della competizione a squadre è stato conquistato dalla Svezia con 9.51 penalità, con un quartetto formato da Henrik von ...Ma le opzioni non finiscono qui! Se siete appassionati di altri sport, alle 13:30 c'è anche ilChampionship , la 3a giornata su Sky Sport Action, il golf con l'Masters ...

Prime medaglie a Italia. Open to Meraviglia – FEI Jumping European Championship Milano 2023 Tuttosport

Nel capoluogo lombardo al via il FEI 2023, la più importante manifestazione di sport equestri per la disciplina del salto ostacoli. L'Italia cerca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 ...Easy On My Heart, Gabry Ponte canta il SuperWeekend Sky Sport con 195 ore di eventi live, Tutto in un weekend, tutto su Sky e in streaming su NOW. Un fine settimana ad “altissima intensità agonistica” ...