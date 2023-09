Jihad ai confini della guerra in Ucraina. L’analisi di Dambruoso e Conti

Leggi su formiche

(Di sabato 2 settembre 2023) Nello scorso luglio, un’operazione antiterrorismo congiunta in Germania e Paesi Bassi ha portato all’arresto di nove presunti terroristi tutti cittadini di Paesi dell’Asia Centrale (cinque tagiki, un turkmeno, e due kirghizi, tra cui una donna) affiliati allo Stato Islamico. Gli investigatori olandesi hanno poi rivelato che i due arrestati residenti nei Paesi Bassi erano coinvolti nella preliminare pianificazione di un attentato. Per l’intelligence tedesca la cellula smantellata nel Nord-Reno Vestfalia era in contatto con esponenti dello Stato Islamico presenti in Afghanistan, coinvolta in attività di finanziamento del terrorismo. Gli arrestati avevano stabilito recentemente la residenza in, Paese scelto a seguito di un precedente ordine di espulsione dalla Turchia (non è infatti richiesto il visto per recarsi dalla Turchia all’). Il ...