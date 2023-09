(Di sabato 2 settembre 2023)dei Theè uno dei tormentoni di questa estate 2023, se non IL tormentone e– fra le pagine del Fatto Quotidiano – hato così il. “Se ci aspettavamo il? Per niente. Quest’anno c’erano moltissimi pezzi e molti erano collaborazioni. Non abbiamo unito alcuna fanbase con un altro artista, siamo usciti con un singolo dopo più di un anno. È arrivata alla gente la forza della musica e di una canzone che si è insinuata piano piano. Ilè arrivato non solo dalle radio o dagli stream, ma anche dai meme che sono circolati. O dal dibattito sulla frase “Festino al bar” anziché “Festivalbar con la cassa dritta”. Il fatto a cui fa riferimento è quando durante Battiti Live ha cambiato il testo creando quella confusione. “In quel ...

" L'estate sta finendo " cantavano 39 anni fa i Righeira, citati proprio quest'anno dalla hit assoluta dell'estate 2023, "" dei The Kolors : la band disi è imposta su tutti i ......" MENZIONE SPECIALE CANZONE ITALIANA nel MONDO " ai THE KOLORS per la loro canzone "", ..., come Modugno un tempo, ha saputo combinare in modo armonico testi e musica. Ha collaborato ......è stato il brano '' , portato al successo da i The Kolors . Questa mattina, osservando i dati Auditel in merito agli ascolti Tv, possiamo affermare che oltre alla band capitanata daa ...

Italodisco, Stash dei The Kolors commenta il successo: "Inaspettato" Biccy

Italodisco dei The Kolors si impone quasi senza rivali nella bella stagione in cui la regina dei tormentoni è Annalisa.In attesa della ventitreesima edizione che partirà domenica 17 settembre su Canale 5, selezioniamo i dieci migliori (e peggiori) protagonisti di Amici di Maria De Filippi.