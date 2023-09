Italia U-19 | ecco i 24 convocati di Bernardo Corradi per le amichevoli con Irlanda del Nord e Paesi Bassi

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) La nazionale Under 19 azzurra, dopo aver iniziato la stagione con un netto 3-0 all’Albania, tornerà in campo nella prossima settimana: la squadra di, promosso dalla panchina dell’U-17 nello scorso mese di agosto, sfiderà allo stadio Lungobisenzio di Prato l’dele i, rispettivamente il 7 e l’11 settembre per due. Per i campioni d’Europa di categoria queste due partite sono importanti per non perdere la scia estremamente positiva della vittoria continentale: l’ex giocatore di Lazio e Parma ha diramato la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte al raduno di Campi Bisenzio (FI). Per gli impegni che verranno,ha deciso di formare una rosa decisamente giovane, visto che ...