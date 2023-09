Italia | Spalletti si presenta | stile di gioco | convocazioni e retroscena

(Di sabato 2 settembre 2023) Roberto Mancini è ormai passato. Per l’inizia ufficialmente l’era Luciano. In attesa dei primi impegni ufficiali, in calendario il 9 settembre contro la Macedonia a Skopje e il 12 settembre a Milano contro l’Ucraina, gare valide per le qualificazioni all’Europeo 2024, il CT azzurro ha tenuto la prima conferenza stampa nelle nuove vesti da Commissario Tecnico della Nazionalena di Calcio. Il ricordo d’infanzia “Grazie alla Federazione per avermi dato questo bellissimo incarico – ha esordito-. Sono stati giorni intensi. Ho passato tanto tempo in questo luogo che si può definire l’università del calcio, però essere qui alla conferenza stampa della miazione come c.t. della nazionale è veramente un’emozione indescrivibile. Un sogno che parte da lontano. Nel 1970 ...

approfondimentonuovo ct dell', cosa succede con clausola del Napoli Gravina: "nuova storia, l'ha un grande tecnico" 'Abbiamo reagito con stile a una crisi ...Il Napoli campione d'ospita la Lazio nel posticipo serale della 3ª giornata di Serie A . Il match sarà trasmesso ...non sembra risentire fino al momento degli addii eccellenti di Kim e. ...Ora questa bandiera dell'la riporterò in campo quando andrò in panchina. Spero di far ... Sono queste le prime parole del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana Luciano...

Diretta Spalletti, la presentazione del ct dell'Italia: segui la conferenza LIVE Corriere dello Sport

L'era di Luciano Spalletti come ct della Nazionale ... Avevo 11 anni, al Mondiale del Messico 1970 andai a chiedere a mia mamma di farmi una bandiera dell'Italia per festeggiare il 4-3 contro la ...Roberto Mancini è ormai passato. Per l’Italia inizia ufficialmente l’era Luciano Spalletti. In attesa dei primi impegni ufficiali, in calendario il 9 settembre contro la Macedonia a Skopje e il 12 ...