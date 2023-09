Italia | Spalletti si presenta | “Ho preso la decisione giusta”

(Di sabato 2 settembre 2023) Lucianosicome nuovo commissario tecnico dell’: il nuovo allenatore ha affrontato vari argomenti, tra questi anche quello che riguarda il suo passato, ovvero il Napoli Nella serata di ieri erano arrivate le prime convocazioni (in vista dei match contro Macedonia del Nord ed Ucraina valevole per le qualificazioni al prossimo campionato Europeo dove siamo i detentori), negli ultimi minuti è arrivata anche lazione ufficiale da parte del nuovo commissario tecnico, Luciano. L’allenatore del trionfo dello scudetto con il Napoli ha accettato, con grande entusiasmo, la chiamata da parte del presidente della Federazionena Giuoco Calcio, Gabriele Gravina. Quest’ultimo non ha mai avuto dubbi su di lui, visto che lo voleva fortemente sulla ...

... ma essere qui alla conferenza stampa della mia presentazione come ct dell'è una emozione ... Queste le prime parole di Lucianonella conferenza stampa di presentazione da ct azzurro. '...Noi vogliamo fare un calcio che somigli a una Nazione forte come l'', aggiungeLuciano, nuovo commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a margine della consueta conferenza stampa di presentazione Luciano, nuovo commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a margine della consueta conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni. Inizia: "Ringrazio Gravina per avermi ...

Dice di essere "determinato" e sa che ci sono "responsabilità". Ma è carico Luciano Spalletti, neo commissario tecnico della Nazionale italiana, impegnata già la prossima settimana in due partite ...