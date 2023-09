Italia | Spalletti si esprime sulla clausola con il Napoli | ' Spero una cosa'

(Di sabato 2 settembre 2023) Tra le prime domande rivolte a Lucianonel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo ct dell'al posto di Mancini, ecco il temanon solo in riferimento allo scudetto ...

... ma essere qui alla conferenza stampa della mia presentazione come ct dell'è una emozione ... dice. "Il presidente ha visto subito in me la voglia e la determinazione di assumere questo ...Capitolo centravanti, il vero neo dell'chiude così: "Ce ne sono che sono nelle condizioni di poter vestire la maglia azzurra, non ho chiamato Kean e Scamacca perché avevano uno ...Le prime parole di Lucianoda commissario tecnico sono cariche di emozione. Con gli occhi lucidi, Spallett i, in ...in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'più ...

Italia, i convocati di Spalletti per Macedonia del Nord e Ucraina Corriere dello Sport

è sempre la giusta via di mezzo ciò che riesce a prendere più cose e a far partecipare più anime e a rendere più redditizio il lavoro che fai. Noi vogliamo fare un calcio che somigli a una Nazione ...Con questo capitolo inizia l’era di Luciano Spalletti. In pochi giorni abbiamo dovuto rimediare ... Apre la conferenza del nuovo commissario tecnico azzurro il presidente della Federcalcio italiana, ...