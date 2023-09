Italia | i convocati di Spalletti per Macedonia e Ucraina

(Di sabato 2 settembre 2023) Prima chiamata in Nazionale per il difensore della Lazio Nicolò Casale, tornano Zaccagni, Biraghi, G. Mancini e Locatelli

In attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario

Sono stati annunciati i 29 convocati per la Nazionale Italiana a disposizione del CT Luciano Spalletti in vista delle partite contro Macedonia ed Ucraina, in programma il 9 e 12 settembre e valide per ...Debutto di Luciano Spalletti alla guida degli Azzurri. Il neo ct ha diramato la lista dei convocati per le prime uscite della sua Nazionale Italiana.