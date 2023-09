Italia | Gravina svela la richiesta fatta da Spalletti

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 settembre 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato dell’arrivo di Lucianosulla panchina della Nazionale Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Lucianocome ct della Nazionalena. PAROLE – «Il giorno di Ferragosto siamo riusciti a dare a questa Nazionale un tecnico importante, quando ci siamo visti con Luciano siamo arrivati a ora di pranzo e lui ha esordito dicendo: ‘Presidente non perdiamo tempo, lei faccia le sue riflessioni ma non si approfitti di me, io voglio allenare la Nazionale’. Questo per me è un biglietto da visita incredibile, dice tutto sul suo entusiasmo per questo ruolo».