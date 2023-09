Israele | oltre 100 000 israeliani di nuovo in piazza contro la riforma giudiziaria

(Di sabato 2 settembre 2023) Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Circa 108.000 persone sono scese ina Tel Aviv nella 35esima settimana consecutiva di proteste e mobilitazioni da parte dell'opposizione israelianalapromossa dal governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Le proteste coincidono con le violente rivolte scoppiate oggi da parte di immigrati e richiedenti asilo eritrei, durante le quali è dovuta intervenire la Polizia. Uno dei leader delle proteste, Shikma Bressler, ha sottolineato che la polizia “ancora una volta paga un prezzo elevato per la negligenza del governo Netanyahu”. Con i manifestanti è intervenuto anche l'ex ministro della Giustizia Avi Nissenkorn, avvertendo che “la nostra democrazia è in pericolo. Siamo sull'orlo della dittatura. La rete di sicurezza della democrazia ...

...le stime di media e analisti sarebbero almeno 20.000 gli eritrei richiedenti asilo inper ... A scatenare la tensione che ha causato160 feriti , di cui 15 gravi, e ancora 30 poliziotti ......le stime di media e analisti sarebbero almeno 20.000 gli eritrei richiedenti asilo inper ... A scatenare la tensione che ha causato160 feriti , di cui 15 gravi, e ancora 30 poliziotti ...Stabilità per i turisti provenienti da Brasile, Germania, Scandinavia, Corea del Sud e. In ... La Spagna, tradizionale rivale del Belpaese sui mercati del Nord Europa, a luglio ha accolto...

Ultimo'ora: Israele: oltre 100.000 israeliani di nuovo in piazza contro ... La Svolta

A scatenare la tensione che ha causato oltre 160 feriti, di cui 15 gravi ... Secondo le stime di media e analisti sarebbero almeno 20.000 gli eritrei richiedenti asilo in Israele per sfuggire al ...Si riaccende la tensione Secondo stime dei media, in Israele sono presenti, come richiedenti asilo dal regime autoritario del presidente Isaias Afwerki, almeno 20.000 eritrei. Le ong in difesa dei ...