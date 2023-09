Secondo le stime di media e analisti sarebbero almeno 20.000 gli eritrei richiedenti asilo inper sfuggire al presidente Isaias Afwerki. Le ong in difesa dei diritti dell'uomo sostengono ...Secondo le stime di media e analisti sarebbero almeno 20.000 gli eritrei richiedenti asilo inper sfuggire al presidente Isaias Afwerki. Le ong in difesa dei diritti dell'uomo sostengono ...... attraverso installazioni sonore, video, parole e, l'attualità dell'essere CCCP, le ... il mondo arabo, URSS e paesi satelliti, la Cina, Hong Kong, la Mongolia, Kabul, Palestina,, Mosca,...

Israele:, le immagini scioccanti degli scontri fra rifugiati eritrei e polizia TGLA7

Secondo le stime di media e analisti sarebbero almeno 20.000 gli eritrei richiedenti asilo in Israele per sfuggire al presidente Isaias Afwerki. Le ong in difesa dei diritti dell'uomo sostengono che ...Cosa è successo oggi in Israele Le proteste sono iniziate nei quartieri a nord ... hanno costretto la polizia a usare lacrimogeni contro i manifestanti. Tante le immagini che arrivano da Tel Aviv: in ...