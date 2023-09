Ischia | a soli 13 anni con uno spinello tra le mani

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri dihanno denunciato un 22enne di Forio per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: l’uomo – coinvolto in un incidente stradale avvenuto sempre sull’isola – è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,11 g/l. Il giovane, alla guida di uno scooter, è stato sanzionato anche per guida con patente già ritirata lo scorso 14 luglio, sempre per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri della stazione di Forio hanno invece denunciato per furto in abitazione un 42enne del posto; l’uomo è stato bloccato a bordo della sua auto in via Provinciale Panza poichè i militari hanno appurato che poco prima aveva scavalcato il muro di recinzione di un’abitazione e rubato 2 borse con all’interno denaro e documenti vari. Sempre a Forio gli uomini dell’Arma hanno anche sanzionato il titolare di un esercizio commerciale perché ...

A soli 13 anni con uno spinello tra le mani Agenzia ANSA

