Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 2 09 23

... Ora, anche Nunzio ha deciso di rompere il silenzio , pubblicando una storia su Instagram in cui si poteva vedere ripostato l'articolo diin cui Cosmary svelava i motivi dietro la rottura. ...... per quanto riguarda il cavaliere tarantino, ex di Ida Platano pare che invece ci sia un motivo preciso: Riccardo , secondo quanto riportato da un utente al blog di, si sarebbe infatti ...In queste ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . Ed in base alle anticipazioni riportate dal portalene sono successe di tutti i colori. Difatti c'è stato subito un accesissimo scontro tra Gemma e Aurora che ha infiammato gli animi. Da lì a poco è intervenuto pure Gianni Sperti , che si è ...

Temptation Island, Alessandra ed Emanuele svelano il nome del bebè Isa e Chia

Barbara D'Urso potrebbe prendere il posto di Mara Venier a Domenica In La reazione della conduttrice veneta. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Gf Vip, Giulia Salemi repostata da Patrick Dempsey: la sua reazione. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.