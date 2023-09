Ipocrisia Usa | quanto petrolio hanno comprato dal dittatore Maduro

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 settembre 2023) Il Nicaragua assegna la quarta ambasciata a Maurizio Carlo Alberto Gelli Sette giorni dopo essere stato nominato ambasciatore del Nicaragua ad Atene e rappresentante permanente dell’Organizzazione mondiale del turismo, il regime di Ortega y Murillo ha affidato anche l’ambasciata slovacca al figlio di Licio buonanima. Da maggio Maurizio Gelli è anche ambasciatore del Nicaragua in Spagna e dal 27 giugno Ortega lo ha pure nominato anche ambasciatore ad Andorra. L’altro super ambasciatore sandinista è un nipote di Gheddafi, che di fatto copre per Ortega Africa, Medio Oriente e paesi arabi. La PDVSA ha già inviato 20 milioni di barili dinegli Usa nonostante l’ennesimo scandalo e la persecuzione di Mauro contro l’opposizione a lui non gradita In totale, nella prima metà del 2023, 19.965.000 barili dilasciato i porti ...